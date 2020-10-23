Калининградец до смерти избил друга детства

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На жителя Янтарного завели уголовное дело за избиение до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел вечером 21 октября в квартире на улице Советской. Пьяный 27-летний мужчина в ходе драки жестоко избил своего 28-летнего друга детства, который заступился за их общего приятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявит обвинение.