В калининградских больницах стало больше коек с кислородной поддержкой и ИВЛ

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В больницах Калининградской области стало больше коек с кислородной поддержкой и ИВЛ. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Из 964 коек сейчас 302 с кислородной поддержкой и 83 с аппаратами ИВЛ. На данный момент 90 человек с респираторной поддержкой и 9 на ИВЛ. Они занимают лишь четверть развернутых коек с кислородной поддержкой», - сообщили в оперштабе.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 85 новых случаев коронавируса.