Педофила из Гвардейска отправили в колонию на 15 лет

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Фото: Александр Подгорчук
Житель Гвардейска приговорен к 15-ти годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В феврале этого года подонок неоднократно совершал «насильственные действия сексуального характера, а также покушался на изнасилование в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы».
Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. После отбытия наказания педофил полтора года будет ограничен в свободе.