Географ БФУ рассказала, когда в Калининграде ожидаются заморозки и первый снег

. Фото: Александр Подгорчук

Октябрь продолжает баловать калининградцев теплой погодой. Среднемесячная температура выше нормы на градус! Тем временем, уже есть прогнозы, которые оценивают вероятность выпадения первого снега. Об этом рассказала главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.

- Предстоящий ноябрь по температуре и осадкам будет близким к норме и чуть теплее, однако во второй половине месяца возможны осадки в виде снега и заморозки. При этом устойчивого снежного покрова до конца декабря ожидать не стоит, - цитирует Дару Гаеву пресс-сужба университета. - В целом, первый зимний месяц обещает быть с температурами выше средней многолетней нормы.

Эксперт напомнила, что первые заморозки на почве в некоторых районах Калининградской области уже отмечались во второй декаде октября.