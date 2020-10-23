Калининградец зарезал оскорбившую его сожительницу

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В Немане осудили местного жителя, зарезавшего сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре прошлого года в квартире на улице Спортивной сожители выясняли отношения. Женщина на свою беду стала вспоминать старые конфликты и оскорблять сожителя. Мужчина повалил ее на землю и стал душить. Когда она потеряла сознание, он вонзил ей нож в горло. От полученного ранения горожанка скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил убийцу к 9-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.