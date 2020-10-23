Калининградец разбил молотком машину соседа из-за неправильной парковки

В Правдинске местный житель стал фигурантом уголовного дела за умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Мужчине очень не понравилось, что новый сосед паркует свой «Пежо» во дворе их дома, и даже предупредил его о неприятных последствиях. Однако сосед не предал значения угрозам, и, как оказалось, зря.

«В один из дней потерпевший услышал шум на улице и, выглянув в окно, заметил, как 54-летний злоумышленник молотком разбивает его автомобиль. Были повреждены повредил фары, зеркала и окна машины», - сообщили в полиции.

Теперь борцу за правильную грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.