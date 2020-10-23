Москва выделит 9 млрд рублей на строительство Северного обхода Калининграда

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении денежных средств на строительство очередного этапа Северного обхода Калининграда. Информация об этом размещена на официальном сайте кабмина РФ.

Как сообщается, с 2021 по 2025 год на реконструкцию отдельных участков Северного транспортного обхода Калининграда будет направлено почти 9 млрд рублей. Речь идет о проведении работ на отрезке между двумя транспортными развязками – на Зеленоградск и на Балтийск.

- Финансирование поступит в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Субсидию региону поручено предоставить Росавтодору, - отметили в правительстве, добавив, что решение улучшит транспортную связанность Калининграда, Балтийска и Светлого, а также сделает более интенсивным сообщение между индустриальными парками Калининградской области и соседними странами – Литвой и Польшей.