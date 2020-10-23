В Калининграде появится стационарная точка по приему отходов стекла

Сбор стекла продолжается Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается сбор отходов стекла у населения. После запуска эксперимента на прошлой неделе, когда за выходные было собрано 7 кубометров пустых бутылок и банок, контейнер переехал на новое место. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель союза переработчиков Святослав Лавриненко.

- Следую точку региональный союз переработчиков отходов в пятницу разместил на проспекте Калинина, вдоль парка Южный, между Ленинским проспектом и входом в парк. Я думаю, это место калининградцы смогут легко найти.

Лавриненко уточнил, что контейнеры снова простоят до понедельника. В случае, если емкости переполнятся раньше времени, их оперативно вывезут и поставят обратно.

- В ближайшее время будет установлена стационарная точка на улице Портовой, - бобавил предприниматель. - Ориентир – Калининградский рыбный порт. Сейчас с его руководством ведутся переговоры. В этом случае калининградцы смогут вне зависимости от рабочих или выходных дней привезти туда отходы стекла.