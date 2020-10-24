В Гусевском районе спасли троих человек после ДТП

ДТП у поселка Жаворонково Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пятницу 23 октября в Гусевском районе Калининградской области произошло ДТП, для ликвидации последствий которого понадобилась помощь спасателей. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, автомобиль врезался в придорожное дерево в районе поселка Жаворонково в 20:50.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - уточняет пресс-служба. - Спасено 3 человека. На место дорожно-транспортного происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11 и ПСЧ-13 в составе 9 человек и 2 единицы техники.