В Балтийске в трехэтажке случился пожар из-за электроинструмента

В Балтийске вечером в пятницу 23 октября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Морском бульваре. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, в районе 20:20 в квартире первого этажа трехэтажного многоквартирного кирпичного дома довоенной постройки загорелся электроинструмент.

Пожар жильцы успели ликвидировать еще до прибытия спасателей (на место прибыл расчет пожарно-спасательной части №10 в составе 4 человек и 1 единицы техники). К счастью, никто не пострадал.