У троих калининградских медиков со счетов исчезло 760 000 рублей

Жертвами мошенников стали еще 10 человек Фото: Александр Подгорчук

Калининградцы продолжают переводить телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками банков, сотни тысяч рублей. На этот раз, по данным УМВД по Калининградской области, жертвами стали 10 человек. Среди них три медработника в возрасте 21, 49 и 47 лет, отдавших злоумышленникам 760 000 рублей. Все трое рассказали полицейским, что неизвестные лица сообщили им по телефону, что есть угроза несанкционированного списания денежных средств. Испугавшись, медики выполнили все указания мошенников и самостоятельно перевели средства.

Кроме того, мошенников обогатили 71-летний инженер (100 000 рублей), 24-летняя безработная (200 000 рублей), 65-ти и 61-летние пенсионеры из Гусевского района и Калининграда соответственно (в сумме с обоих сняли 83 000 рублей), 35-летняя специалист финансового отдела (196 000 рублей) и 43-летняя мастер салона (47 000 рублей).

Кроме того, неизвестные сообщили 35-летней учительнице из Гвардейского района об оформлении фиктивного кредита на ее имя, после чего под предлогом его закрытия уговорили женщину через мобильное приложение оформить кредит почти на 300 000 рублей и передать им данные банковской карты. В итоге аферисты списали со счета потерпевшей 218 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Отметим, что обычно схема мошенников очень проста: они звонят и просят назвать реквизиты карт, секретный код, который приходит в смс-оповещениях, либо просят гражданина пройти до ближайшего банкомата и произвести действия с картой, которые они будут диктовать. В результате у потерпевших списываются все денежные средства со счетов.