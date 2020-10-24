«14 пенсионеров и 5 медработников»: В Калининградской области за сутки выявлено 86 случаев коронавируса

Небольшое снижение числа заболевших
Фото: Мария ЛЕНЦ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции. Из них, как сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией, 61 случай (70,9%) с ОРВИ, у 21 пациента (24%) пневмония и 4 человека (4,7%) не имеют никаких симптомов
Нарастающим итогом выявлено 6176 случаев.
Среди заболевших и инфицированных:
- 14 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 11 работников промпредприятий;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 5 работников транспортной сферы;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- по одному случаю у сотрудников: предприятия пищевой промышленности; торгового предприятия; сельского хозяйства; правоохранительных органов;
- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (школа №12, школа №7, Лицей №49 (прибыл из Турции); Лицей №23, школа №31);
- 1 студент КГТУ (группа переведена на дистанционное обучение);
- 1 ребенок 7 лет ( контакт в семье);
- 11 неработающих.