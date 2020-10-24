«14 пенсионеров и 5 медработников»: В Калининградской области за сутки выявлено 86 случаев коронавируса

Небольшое снижение числа заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции. Из них, как сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией, 61 случай (70,9%) с ОРВИ, у 21 пациента (24%) пневмония и 4 человека (4,7%) не имеют никаких симптомов

Нарастающим итогом выявлено 6176 случаев.

Среди заболевших и инфицированных:

- 14 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 11 работников промпредприятий;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 5 работников транспортной сферы;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- по одному случаю у сотрудников: предприятия пищевой промышленности; торгового предприятия; сельского хозяйства; правоохранительных органов;

- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (школа №12, школа №7, Лицей №49 (прибыл из Турции); Лицей №23, школа №31);

- 1 студент КГТУ (группа переведена на дистанционное обучение);

- 1 ребенок 7 лет ( контакт в семье);

- 11 неработающих.