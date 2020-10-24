В Калининграде скончались еще два пациента с коронавирусом

Коронавирус унес жизни еще двух человек Фото: Артем ЛЕНЦ

В Калининградской области количество летальных случаев увеличилось до 95.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, умерли мужчина 88 лет и женщина 85 лет. Врачи уточняют, что смерть наступила после тяжелой полисегментарной двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Напомним, что за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции. Из них, как сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией, 61 случай (70,9%) с ОРВИ, у 21 пациента (24%) пневмония и 4 человека (4,7%) не имеют никаких симптомов.

На 24 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 267 851 человек, из них выявлено 6 176 случаев заражения (4 203 человека выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 363 человек.