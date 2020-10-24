В Гвардейском районе пьяный 16-летний подросток разбил машину об дерево

Авария в Гвардейском районе Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гвадрейском районе в ночь с 23 на 24 октября произошло ДТП с пострадавшим по вине 16-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 23 часа 40 минут на 14-м километре автодороги «Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман».

- Со стороны поселка Комсомольск в направлении поселка Березовка следовал автомобиль марки «Опель» (не зарегистрированный в установленном порядке), под управлением 16-летнего водителя, не имеющего права управления транспортными средствами, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает подробности пресс-служба, - который на прямом участке дороги неверно выбрал скоростной режим.

Подросток не справился с управлением и съехал с дороги в придорожный кювет справа по ходу движения, «финишировав» в дерево. В результате ДТП 15-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения.