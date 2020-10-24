УМВД: В Калининграде велосипедист упал на проезжавший мимо автомобиль

Ниссан, на который упал велосипедист Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде днем 23 октября произошло необычное ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, велосипедист, ехавший по Советскому проспекту, упал на проезжавший мимо автомобиль.

- В 13 часов 10 минут в районе дома 234 по Советскому проспекту со стороны улицы 1-я Большая окружная в направлении улицы Ломоносова следовал 38-летний велосипедист, который при движении по краю проезжей части из-за несоблюдения безопасного бокового интервала допустил падение на двигавшийся слева по ходу движения в попутном направлении автомобиль марки «Ниссан», под управлением 48-летней женщины, - поясняют в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.