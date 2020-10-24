На пляже в Янтарном собака охраняла мертвого бобра

Бобру на этот раз не повезло Фото: Алла Иванова

На пляже в Янтарном в субботу днем калининградцы заметили мертвого бобра, однако близко подойти к нему не смогли – животное охраняла большая собака (вероятно, маламут).

- Если для детей, то версия такая - лайка охраняет мирный сон бобра на пляже, - прокомментировала фото с покойником и собакой директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова, которая, собственно, и стала свидетельницей необычного события.

- Несколько лет назад такой грызун на пляже на косе гонял огромную овчарку знакомых и укусил ее, - написали в комментариях под фото.

В прошлый раз не повезло овчарке, а этот раз - бобру.