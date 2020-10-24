В Калининграде на Московском проспекте произошло тройное ДТП

Тройное ДТП на выезде из Калининграда Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в конце Московского проспекта, недалеко от мотеля «Балтика», в субботу 24 октября произошло тройное ДТП, спровоцировавшее многокилометровые пробки. Судя по фотографиям очевидцев, опубликованным в сообществе автомобилистов Калининградской области, «каблучок» влетел сразу в два авто: во внедорожник «Тойота Королла Версо» и «Пежо 508». Автомобили встали таким образом, что полностью перекрыли проезжую часть.

Очевидцы также сообщают, что столкновение произошло в районе половины второго дня, а эвакуатор приехал лишь около 15:00. Все это время проспект был полностью заблокирован.