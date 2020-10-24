Над Калининградом взорвался метеорит

Метеорит в небе над Калининградом Фото: предоставлено очевидцем

Вечером в пятницу 23 октября калининградцы заметили, что в небе происходит что-то странное. Как сообщает портал «Клопс» со ссылкой на очевидцев, над городом в районе 18:00 пролетел и взорвался метеорит. Небесное тело успела снять на телефон жительница улицы Ефремова.

Руководитель астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов подтвердил изданию, что калининградка действительно запечатлела метеорит.

- Он взорвался и разлетелся на осколки, - уточнил эксперт.