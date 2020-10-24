В центре Балтийска в дорожный провал попала пожарная машина

Пожарная машина, попавшая колесом в провал Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске на набережной, недалеко от 33-го судоремонтного завода, в субботу утром произошло ДТП с пожарной машиной. Как сообщают очевидцы в сообществе «Типичный Балтийск», колесо машины угодило в дорожный провал, и авто сильно накренилось.

- Там эта дырка уже давно, только слепой не увидит, - написал один из комментаторов.

Следующий комментатор выложил непосредственно фотографию ямы, длина которой, судя по всему, около полутора метров.

В итоге, жители города пришли к выводу, что в Балтийске скоро рухнет вся набережная.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что машина не ехала на вызов, и пожарные отрабатывали нормативы. В результате ДТП авто не пострадало.