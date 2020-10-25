В Калининграде «Шкода» сбила 36-летнюю женщину

"Шкода" после наезда на пешехода на улице Ульяны Громовой. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В минувшую субботу примерно в семь вечера на улице Ульяны Громовой 55-летний водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на 36-летнюю женщину.

- Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в управлении ГИБДД Калининградской области. - В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.

В ГИБДД напоминают всем автомобилистам о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.