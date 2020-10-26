В Калининграде за сутки выявлено 87 новых случаев коронавируса

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области выявлено 87 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 6353 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 531 224 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 26 269 человек.