В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 26 октября, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Львовская 2, 7,9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 18-18а, 19-21, 20, 22,24, 24а, 25, 27, 29, 31, 33

пер. Львовский 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

пер. Ржевский 3--й 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

ул. Краснопресненская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Подп. Емельянова 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 154а

ул. Карпатская 1, 2-4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25-27

ул. Измаильская 9, 11, 21-1, 24

ул. С. Тюленина 15,17/19, 19

ул. Фрунзе 6, 6а, 6в

пр-кт Московский 97

До 18:00 не работает и светофор, установленный на ул. Фрунзе 9.

Холодное водоснабжение прекращено до 14:00 в Центральном районе на ул. Воздушной 73а и ул. Добролюбова 17, 17а, 19-19а, 20, 21, 22, 23а, 24а, 24б, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44.

В Ленинградском районе с 12:00 до 15:00 воды не будет на ул. Клинической 23(д/сад №135).