. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.9 медиков, 4 студента, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

Среди заболевших и инфицированных:

- 13 пенсионеров;

- девять медицинских работников;

- семь работников промпредприятий;

- два сотрудника образовательных учреждений;

- два сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- четверо сотрудников торговых объектов и общественного питания;

- три сотрудника банков;

- два работника транспортной сферы;

- по одному сотрудники предприятия сектора ЖКХ, организации культуры,

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- двое учащихся (школа 4 Балтийска; школа 29 Калининград);

- четыре студента (трое из БФУ, один из БГА);

- 11 неработающих

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 6353 случая заболевания.