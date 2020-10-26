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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.9 медиков, 4 студента, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус
Среди заболевших и инфицированных:
- 13 пенсионеров;
- девять медицинских работников;
- семь работников промпредприятий;
- два сотрудника образовательных учреждений;
- два сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- четверо сотрудников торговых объектов и общественного питания;
- три сотрудника банков;
- два работника транспортной сферы;
- по одному сотрудники предприятия сектора ЖКХ, организации культуры,
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- двое учащихся (школа 4 Балтийска; школа 29 Калининград);
- четыре студента (трое из БФУ, один из БГА);
- 11 неработающих
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 6353 случая заболевания.