В воскресенье в области сбили двух пешеходов и велосипедиста

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в воскресенье в ДТП пострадали два пешехода и велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Полесском районе на автодороге «Полесск-Большаково» под колеса автомобиля попал 28-летний пешеход, который двигался по проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, пешеход с травмами госпитализирован. Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 552-815.

На улице Румянцева в Калининграде водитель «Опеля» сбил 46-летнего велосипедиста, которые ехал по пешеходному переходу. В результате наезда мужчина получил травмы.

Также в Калининграде на улице Черняховского во дворе дома №36 водитель «Фиата» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 33-летнего пешехода, который сидел на бордюре. Мужчина получил телесные повреждения.