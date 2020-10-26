Калининградца обложили данью за нелестный отзыв

Еще этим летом к жителю города Мамоново подошел знакомый парень и объявил, что он слышал, как мужчина нелестно о нем отзывался. И потребовал материального возмещения морального ущерба, в случае отказа пообещав применить меры физического воздействия.

То ли мамоновец и впрямь оплошал, то ли просто-напросто убоялся кулачной расправы, но три месяца подряд он исправно перечислял вымогателю отступные. И лишь когда сумма перевалила за 180 тысяч рублей, решился-таки обратиться за помощью в полицию.

- Стражами порядка 25-летний подозреваемый был задержан, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Подтверждением его виновности стала полученная из банка выписка, в которой были отражены денежные переводы от потерпевшего.

Санкции части 1 статьи 163 УК Российской Федерации, по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривают для виновного наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.