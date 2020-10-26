Алиханов выделит деньги на ремонт террариума в калининградском зоопарке

. Фото: Калининградский зоопарк

Региональные власти выделят средства на проектирование и реконструкцию исторического павильона террариума в Калининградском зоопарке. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

Средства на ремонт выделят из резервного фонда губернатора.

Напомним, неделю назад в зоопарке закрыли террариум из-за угрозы обрушения. В пресс-службе зоопарка сообщили, что проблемы были выявлены еще в 2016 году. Деревянные конструкции теряли прочность, но опасность внезапного разрушения отсутствовала. За четыре года ситуация ухудшилась и администрация решила закрыть террариум.

«Все животные были расселены в различные служебные помещения зоопарка и доступ для персонала на объект был закрыт», - уточнили в администрации зоопарка.

Террариум – один из старейших памятников истории и архитектуры зоопарка. Изначально его строили для содержания кур, но уже много лет там обитали змеи, ящерицы, черепахи и другие животные.