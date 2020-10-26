На площади Победы в Калининграде появилась еще одна вафельная разметка

Вафельная разметка появилась на перекрестке Гвардейского проспекта, площади Победы и улицы Гаражной в Калининграде. Это уже второй перекресток на площади, где в октябре нанесли новую разметку - на прошлой недели желтые пересекающиеся полосы появились на перекрестке Советского проспекта и проспекта Мира.

По правилам, водитель не имеет право заезжать на такую разметку, если впереди образовался затор и проехать перекресток до включения красного сигнала светофора не получится. Нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи рублей, и первые «пострадавшие» уже есть. Нарушения фиксирует камера, расположенная рядом с перекрестком.