Под Черняховском в ДТП пострадали три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в ДТП в Черняховском районе в ночь на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На втором километре автодороги «Черняховск-Приозерное-Фурманово» водитель «Мазды» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и выбирать безопасный стиль вождения.