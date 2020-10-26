Советы участкового помогли калининградке вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками

Сначала все было, как обычно. На телефон 74-летней жительнице Правдинска позвонил «сотрудник банка», объявил, что на ее имя кто-то оформил кредит на сумму 189 тысяч рублей и потребовал сообщить ему коды из СМС-сообщений, которые стали приходить на мобильный телефон пенсионерки.

Женщина послушно выполнила все указания и вдруг вспомнила о недавнем визите участкового - майор полиции Григорий Привалов обходил вверенную ему территорию и предупреждал жителей как раз о том, что мошенники часто похищают деньги под предлогом отмены заявки на кредит. Припомнив еще один совет, спохватившаяся горожанка тут же позвонила на горячую линию банка.

- Оказалось, что когда гражданка сообщила телефонному аферисту первый код из СМС, она сначала оформила на себя вышеуказанный кредит, а когда указала второй – перевела взятые в долг деньги на счет преступника, - объяснила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Благодаря тому, что потерпевшая быстро сориентировалась и сообщила о проблеме, уже настоящие сотрудники финансового учреждения смогли заблокировать операции и закрыть кредит. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают! Если вам звонят и представляются сотрудниками банков – кладите трубку и сами перезванивайте на горячую линию! Расскажите об этом своим пожилым родственникам и знакомым – именно они наиболее подвержены внушению и часто становятся жертвами телефонных мошенников.