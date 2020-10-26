Калининградец убил приятеля кулаком и сдался полиции

Вечером 14 октября в садоводческом товариществе «Радуга» в Калининграде выпивали двое. По ходу застолья мужчины о чем-то заспорили, и 40-летний гость в пылу полемики наградил оппонента нелестным эпитетом. А хозяин дома ранее отбывал срок в местах, не столь отдаленных. И твердо помнил, что за такой «базар» там было принято наказывать жестко и безотлагательно. Поэтому двумя ударами уложил хулителя на пол – правда, не ожидая, что приятель почти тут же отдаст богу душу.

Осознав, что собутыльник не дышит, убийца сам позвонил в «Скорую» и в полицию, сообщив о произошедшем. Свою вину он чуть позже признал в полном объеме и на допросе. Как сообщили в региональном Управлении СКР, возбуждено уголовное дело, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.