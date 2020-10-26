В Калининграде две теплостанции переведут на мазут

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Во вторник, 27 октября, над Калининградом поднимется черный дым. Об этом предупреждает «Калининградтеплосеть». Как сообщает пресс-служба мэрии города, во вторник с 10 до 11 часов РТС «Балтийская» и РТС «Восточная» будут переведены на мазут.

«Как и все районный теплостанции Калининграда они работают на газе, однако, на всякий случай имеют в запасе и резервное топливо (мазут), мало ли какие проблемы с поставками газа возникнут», - сообщили в мэрии.

Специалисты отмечают, что подобные ежегодные испытания позволяют убедиться в том, что, в крайнем случае «переход на мазут пройдет максимально оперативно, и жизнедеятельность города не будет нарушена».