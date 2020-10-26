В Калининградской области резко сократилось число свободных «ковидных» коек

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день в Калининградской области остались свободными только 180 «ковидных» коек. Четыре дня назад, в минувший четверг, их было 363 - в два раза больше.

Всего в нашей области насчитывается 964 койки, выделенных для больных COVID-19. из них 302 койки - с кислородной поддержкой пациентов и 80 коек позволяют подключать больного к аппарату ИВЛ.

За последние сутки в Калининградской области у 74 человек диагностировали коронавирус с ОРВИ, у 7 - с пневмонией, у 6 симптомов не обнаружили.