Ушла из жизни старейший сотрудник Калининградской областной научной библиотеки

В Калининградскую областную научную библиотеку Мира Ивановна пришла в 1985 году. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Не стало старейшего сотрудника Калининградской областной научной библиотеки Миры Сапожниковой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мира Ивановна в 1958 году окончила Калининградский государственный педагогический институт, преподавала в школах, работала в библиотеках.

«В Калининградскую областную научную библиотеку Мира Ивановна пришла в 1985 году и более 20 лет проработала в читальном зале библиотеки. Филолог, знаток литературы, обладающий отменным читательским вкусом, она любила и умела работать с людьми. Проводила обзоры литературы, часто даже вне библиотеки», - рассказали в библиотеке.

Мира Ивановна была такой работницей, что на улице к ней могли подойти читатели, чтобы обсудить литературные новинки и прочитанные тексты, ей писали письма.