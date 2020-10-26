В Калининградской области отменяют «дачные поезда»

. Фото: Александр КАТЕРУША

С 1 ноября изменяется расписание пригородных поездов на «дачных» маршрутах Калининградской железной дороги. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с окончанием дачного сезона и снижением пассажиропотока.

На Мамоновском направлении утренний и дневной поезд, курсировавший летом через день, с 1 ноября назначается только по выходным и праздничным дням.

На Багратионовском направлении пригородный поезд до Стрельни будет отправляться с Южного вокзала по выходным и праздничным дням в 8:35 - на 50 минут позже, чем в действующем сейчас расписании.

С 1 ноября отменяются и сезонные поезда на Балтийском направлении.

Полное расписание смотрите здесь и здесь.