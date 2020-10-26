На улицах Калининграда расставят 100 пихт в кадках

Городские власти закупят 100 корейских пихт. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, перед Новым годом их планируется украсить и расставить в кадках по городу:
- На пл. Победы;
- Ул. Баранова;
- Сквер “Мать - Россия”;
- Пр. Мира (Зоопарк);
- Оз. Верхнем
- Оз. Летнем
Весной следующего года деревья отправятся «на постоянное место жительства» в различные точки Калининграда, преимущественно в те места, где в силу разных причин хвойные деревья ранее были убраны.
Всего новую прописку получат 30 пихт возрастом 10-15 лет (высотой 180-200 см) и ещё 70 таких же деревьев чуть помладше, возрастом 10-12 лет (высотой 150-170 см).