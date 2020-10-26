На калининградца завели дело за смертельное ДТП под Багратионовском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По факту смертельного ДТП в Багратионовском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 14 октября 2019 года на 24-м километре автодороги «Калининград - Крылово через Правдинск». 36-летний водитель «Фольксвагена» при обгоне не справился с управлением и врезался в «Мазду». После этого автомобиль врезался в придорожное дерево и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32 – летний пассажир «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Водитель и три пассажира (28 лет, 33 года, 35 лет) были госпитализированы с различными травмами.