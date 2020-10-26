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Гендиректор полиграфического предприятия недоплатила свыше 91 миллиона рублей налогов

Давать показания против себя бизнесвумен отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении гендиректора предприятия, специализирующегося на производстве полиграфической продукции. В вину 62-летней даме ставится уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России. Согласно данным полиции, с января 2014-го по декабрь 2016-го года бизнесвумен вела формальный документооборот по сделкам с фиктивными контрагентами, включая впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. И не доплатила в госбюджет 91,1 млн. рублей.

На допросе подозреваемая, которой грозит лишение свободы сроком до 6 лет, отказалась давать показания, благо не свидетельствовать против себя разрешает статья 51 Конституции РФ.

- В рамках начавшегося расследования проведены обыски, в том числе, в жилище обвиняемой и офисе предприятия, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Изъята бухгалтерская документация. Кроме того, с целью защиты интересов Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием по решению суда наложен арест на четыре расчетных счета и три автомобиля предприятия, а также на автомобиль и три объекта недвижимого имущества подозреваемой.

Криминал