Калининградку будут судить за избиение полицейского

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде будут судить местную жительницу, которая избила сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе пьяная 46-летняя женщина дебоширила около одного из домов по переулку Калинина. Прибывшие на место полицейские доставили горожанку в отделение, где она набросилась на одного из сотрудников с кулаками, причинив ему «физическую боль, кровоподтеки в область шеи и ссадины».

На нее завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.