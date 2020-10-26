Калининградец украл телефон и спрятал его в кустах

До пяти лет лишения свободы вместе с чужим мобильником подобрал со стола одного из кафе ранее не судимый 43-летний калининградец.

Дело было в придорожном заведении на улице Калининградской в поселке Сосновка Зеленоградского района, куда рабочий зашел перекусить вместе со своей бригадой. Незаметно стянув забытый кассиршей гаджет стоимостью 18 тысяч рублей, вор положил его в карман, вышел на улицу, спрятал похищенное в ближайших кустах и, радуясь, что с лихвой отбил стоимость обеда, вернулся обратно в кафешку. Когда женщина хватилась пропажи и подняла скандал, сделал удивленное лицо и поспешил удалиться совсем.

- Полицейские установили и задержали подозреваемого по месту его работы, - рассказали о том, что было дальше, в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Гражданин сознался в содеянном и пояснил, где спрятал похищенное имущество.