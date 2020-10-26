На острове Канта разрешили организовать Новогоднюю ярмарку

. Фото: Александр КАТЕРУША

Новогоднюю ярмарку на острове Канта решено открыть в этом году 18 декабря и продлится она до 10 января 2021 года. Перед Кафедральным собором организуют большой фуд-корт.

Тут же развернут сцену, на которой выступят разнообразные коллективы. Особым сюрпризом станет иммерсивное, то есть погружающее в действие, шоу.

«Мы организуем увлекательные квесты, конкурсы и игры по всему острову. Мы будем слушать уличных музыкантов, танцевать под сеты лучших калининградских ди-джеев, петь в караоке прямо в парке на острове», - говорят организаторы.

В программе также фейерверк, танцы и хоровод у елки.

В оргкомитете отметили, что прошлогоднюю ярмарку посетило более 170 тысяч человек. В этом году гостей ждут еще больше.