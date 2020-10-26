Звезда шоу «Вечерний Ургант» проведет в Калининграде онлайн-встречу

Критик Галина Юзефович. Фото: Первый канал

В Калининграде продолжаются Дни литературы. Очередное мероприятие намечено на вторник, 27 октября. В 18:30 в Областной научной библиотеке состоится творческая онлайн-встреча со специальным гостем Дней литературы – литературным критиком, обозревателем издания «Медуза», постоянным экспертом шоу «Вечерний Ургант» Галиной Юзефович.

Как сообщают организаторы, Галина расскажет о том, как не потеряться в огромном мире литературы, существует ли хороший литературный вкус, вместе с читателями обсудит главные тренды книжного мира, и др.

Участники встречи смогут задать интересующие вопросы.

Для участия в онлайн-встрече требуется регистрация на сайте. При посещении библиотеки необходимо использовать маску.