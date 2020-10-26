Калининградец натравил добермана на детей

. Фото: Александр Подгорчук

Жительница Багратионовского района подала в суд на владельца добермана, который натравил собаку на ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел летом в поселке Нивенское. На улице Больничной мужчина натравил своего добермана на проходящих детей. В момент нападения хозяин собаки находился рядом, наблюдал за происходящим и на просьбы отозвать животное не реагировал.

В результате нападения у одного из детей было травмировано плечо.

«В этот же день мама с сыном обратились за медицинской помощью. После нападения собаки ребенок тяжело переживал стресс, по результатам психологической диагностики у него была установлена повышенная личностная и ситуативная тревожность. Обращаясь в суд, истица указала, что по вине ответчика ее сыну был причинен моральный вред, в связи с чем просила суд взыскать с хозяина собаки компенсацию», - отметили в пресс-службе суда.

Судебное заседание состоится 18 ноября.