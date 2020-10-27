Роспотребнадзор предложил ужесточить "антиковидные" меры в Калининграде

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На встрече с бизнес-сообществом Калининградской области главный санитарный врач региона Елена Бабура предложила ужесточить ряд "антикоронавирусных" мероприятий. В первую очередь речь идет о контроле за соблюдением масочного режима.

- Очевидно, что на данный момент, необходимо усилить существующий масочный режим в общественном транспорте, особенно в маршрутных такси, где также не соблюдается и социальная дистанция, - сказала Елена Бабура.

Кроме того, по словам главы управления Роспотребнадзора, сейчас необходим внутренний контроль со стороны работодателей за соблюдением масочного режима в офисе, если сотруднику не выделен отдельный кабинет.

- Эти простые меры безопасности, маски и расстояние, помогают сократить количество вируса, которое может быть передано человеку. То, какие меры будут предприниматься в дальнейшем, зависит прежде всего от того, как все мы выполним эти простые рекомендации сегодня, - добавила Бабура.

По словам главного санитарного врача региона, в настоящее время показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 607,7. На текущий момент это 69 ранговое место в РФ. При этом показатель тестирования составляет 225,9 на 100 тысяч жителей. За последний месяц количество проводимых исследований выросло на 30%.

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