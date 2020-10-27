Калининград и Крым запустят программу по обмену школьниками

Калининградская область и республика Крым запустят программу экскурсионного обмена школьниками. Об этом журналистам заявил председатель комитета госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Сергей Черняк.

- Суть проекта заключается в организации экскурсионных поездок для детей из Крыма и Калининграда и наоборот с целью их приобщения к культурно-истерическому наследию регионов, - пояснил Черняк.

Как сообщают крымские СМИ, для организации прямых перелетов между Калининградом и Симферополем, крымские депутаты обратятся за поддержкой и субсидированием к Правительству РФ. В июне 2019 года между парламентами Республики Крым и Калининградской области было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, действующее и в настоящее время.