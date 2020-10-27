На улице Гончарова в Калининграде загорелся реабилитационный центр, погибли трое

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на вторник в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на первом этаже в одноэтажном нежилом доме с мансардой на улице Гончарова в городе Калининграде. Как оказалось, загорелось здание центра реабилитации наркоманов и алкозависимых.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, площадь очага пожара составила 50 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеются пострадавшие, - отметили в пресс-службе, добавив, что к тушению пожара были привлечены 29 человек и 9 единиц техники.

На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин. Следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области возбудило уголовное дело.

- Детально фиксируется обстановка на месте происшествия, изучается документация реабилитационного центра, устанавливается круг лиц, подлежащий привлечению к уголовной ответственности. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Ход следствия контролируется лично руководителем регионального управления СКР Дмитрием Бочаровым, - сообщила представитель Следственного комитета Наталья Гацко.