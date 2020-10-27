По факту гибели трех человек при пожаре в Калининграде возбуждено уголовное дело

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на вторник произошел пожар на улице Гончарова в Калининграде. Загорелось здание реабилитационного центра для наркоманов и алкозависимых. В огне погибли три человека, все мужчины. По факту гибели людей следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области возбудило уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), - пояснили в СК.

В настоящее время на месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты.

- Детально фиксируется обстановка на месте происшествия, изучается документация реабилитационного центра, устанавливается круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, - отметили в СК, добавив, что ход следствия контролируется лично руководителем регионального управления СКР Дмитрием Бочаровым.