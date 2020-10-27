Алиханов: У нас есть резервный план

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В понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции заявили о резком сокращении свободных "ковидных" коек в медучреждениях. Если в минувший четверг и было 363, то, по данным на 26 октября, оставалось 180.

В Инстаграме губернатора Антона Алиханова спросили, имеется ли у региональных властей резервный план на случай нехватки мест для больных COVID-19. "Скажите пожалуйста, есть какой то резервный план, как размещать больных ковид, когда уже не останется мест в больницах? Статистика не очень, каждый день все прибавляется и прибавляется", - поинтересовалась калининградка Екатерина Маркова.

Ответ губернатора был короток: "Конечно, есть".