В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник отключена вода

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В Калининграде во вторник, 27 октября, в течение дня не будет воды в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Холодное водоснабжение будет прекращено в Ленинградском районе до 11:00 на ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5-7, ул. Клинической 6-12, 14. До 15:00 воды не будет в этом районе на ул. Генерала Озерова 13.

В Московском районе до 15:00 холодное водоснабжение приостановлено на ул. Генерала Толстикова 19, 21-23, 25-27, 29-33, 39-43, 47, 49-55 и на ул. Лилии Иванихиной 2-4а.