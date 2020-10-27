Инспекторы ГИБДД задержали водителя, сбившего пешехода под Полесском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места происшествия после наезда на пешехода в Полесском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 25 октября. На улице Центральной водитель сбил 28-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. После этого он скрылся с места происшествия.

Пешехода с травмами доставили в больницу, автоинспекторы стали разыскивать злоумышленника. Вскоре личность водителя была установлена, им оказался 54-летний местный житель.

Мужчина пояснил, что в то утром был туман, и он совершил наезд на животное, поэтому решил не останавливаться и продолжил движение дальше.

На него составили протокол, который направлен в суд для принятия процессуального решения.