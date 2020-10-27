На балтийской трассе под колесами «Мерседеса» погибла пенсионерка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В понедельник в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром на балтийской трассе 38-летний водитель «Мерседеса» сбил женщину, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных ранений 71-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В Калининграде на улице О. Кошевого 33-летний водитель «Хендая» почему-то решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 9-летнего мальчика. Школьник получил телесные повреждения.